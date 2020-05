Sociale: Raggi, su buoni spesa accolte 70 mila domande, 160 mila totale mail ricevute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sui buoni spesa "sono state accolte 70 mila domanda perchè avevano i requisiti, 30 mila non sono state accolte perchè non avevano i requisiti stabiliti dal governo. Inoltre abbiamo acquistato oltre 50 mila pacchi alimentari e quelli sono stati distribuiti a tutti, a chi lo chiedeva". Lo ha detto Virginia Raggi, sindaco di Roma, in una intervista a "Non è l'arena" su La7. "Centosessantamila - ha precisato Raggi - sono state tutte le mail che abbiamo ricevuto, 100 mila erano le domande effettive, ma molte sono state quelle presentate in più municipi o da più membri della stessa famiglia. C'è stato qualche furbetto e lo abbiamo tolto".(Rer)