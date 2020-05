Silvia Romano: Raggi, vergogna e dolore per offese, nessuno la può giudicare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla conversione alla religione islamica di Silvia Romano "ho provato vergogna e dolore per le parole degli hater su questa ragazza, che è stata giudicata quando nessuno di noi può sapere cosa scatta nella mente di una ragazza che viene sequestrata e non sa se tornerà a casa o sarà uccisa". Lo ha detto Virginia Raggi, sindaco di Roma, in una intervista a "Non è l'arena" su La7. "Basta con le polemiche, è una ragazza che è stata portata a casa, lei solo sa che ferite si porterà dentro e nessuno la può giudicare", ha concluso. (Rer)