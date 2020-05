Business news: Repubblica Dominicana, Senato approva estensione stato di emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Senato della Repubblica Dominicana ha approvato un'estensione dello stato di emergenza per altri 25 giorni, nel tentativo di contenere la diffusione della pandemia di Covid-19. Lo riferisce il quotidiano “Listin Diario”. La misura dovrà ora essere approvata dal Congresso. Martedì il presidente Danilo Medina ha chiesto un'ulteriore proroga delle misure eccezionali, ma accompagnate da "un graduale e attento allentamento" per poter iniziare a riattivare l’economia. La "sfida", ha scritto il presidente nella lettera inviata al parlamento, è quella di "portare avanti un processo di allentamento progressivo sul piano economico senza che, d'altra parte, si colpiscano le altre misure di distanziamento sociale così importanti per affrontare la crisi sanitaria che ha causato la pandemia". (Res)