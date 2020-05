Business news: Energia, gruppo russo Rosneft annuncia completa cessazione attività in Venezuela

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le attività del gruppo energetico russo Rosneft in Venezuela sono del tutto cessate: lo ha annunciato Igor Sechin, amministratore delegato dell'azienda russa a controllo statale, attraverso il servizio stampa della società. Il 15 maggio, la società ha presentato il rapporto trimestrale sul bilancio. "Nel secondo trimestre del 2020, la società ha chiuso un'operazione precedentemente annunciata di trasferimento al governo russo di tutte le attività in Venezuela, comprese le azioni delle società minerarie Petromonagas, Petroperija, Boqueron, Petromiranda e Petrovictoria, nonché società di servizi petroliferi e operazioni commerciali. Le attività dell'azienda in Venezuela sono state completamente interrotte", ha affermato Sechin. A seguito della transazione, una società del gruppo è diventata proprietaria del 9,6 per cento delle azioni ordinarie di Rosneft. Il 28 marzo 2020, il governo russo ha annunciato di aver acquisito beni da Rosneft in Venezuela attraverso una società a partecipazione statale in cambio della restituzione a Rosneft di una partecipazione (9,6) in mano al consiglio dei ministri. Lo stesso giorno, la Russia nella persona della Agenzia della Proprietà statale ha fondato la società Roszarubezhneft, che ha acquisito il controllo dell'80 per cento del National Petroleum Consortium (Noc), attraverso il quale Rosneft possedeva una grande risorsa produttiva in Venezuela. Rosneft fino a tale data possedeva l'80 per cento del Noc, il restante 20 per cento era in mano a Gazprom Neft. Noc è membro di una joint venture con il Pdvsa venezuelano, che sta sviluppando un giacimento petrolifero nel bacino del fiume Orinoco, Junin-6. (Res)