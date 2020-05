Fase 2: Mit, riaperti collegamenti marittimi con Sicilia e aviazione generale con le isole (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda il trasporto aereo i collegamenti di aviazione generale con le due isole maggiori viene ora consentito senza la previa autorizzazione dei presidenti di Regione. Per la Sardegna oltre all'aeroporto di Cagliari viene aperto anche quello di Olbia; è comunque sempre necessario trovarsi in una delle condizioni particolari per accedere all'imbarco. Sempre in tema di trasporto aereo, viene limitato ai soli servizi di aviazione generale il traffico da e per l'aeroporto di Milano Linate, sulla base delle osservazioni svolte dalla società di gestione dell'aeroporto Sea S.p.a. (segue) (Com)