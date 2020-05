Trasporti: assessore Roma, potenziamento del servizio in base a orari di punta (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'aumento complessivo del servizio da domani 18 maggio, seconda parte della fase 2 - sottolinea Calabrese -, consentirà di rispondere con efficacia all'aumento dei viaggiatori previsto in base alla riapertura del commercio, che si riverserà già da domani sulla rete del tpl, misurato sia rispetto alla differenziazione degli orari di apertura delle attività, suddivisi nelle tre fasce già delineate nell'Ordinanza capitolina, sia nell'eventuale variabile in funzione del numero di cittadini che torneranno a fare acquisti in città. Continueremo - conclude l'assessore - a monitorare la curva di crescita dell'utenza, nell'intento condiviso di ottimizzare al meglio le risorse disponibili e di calibrare il servizio nell'interesse delle necessità dei cittadini, sulla base delle indicazioni che provengono dal Governo e della curva dei contagi". (Com)