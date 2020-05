Business news: Brasile, coronavirus, Itaù Unibanco prevede calo economia fino a -4,5 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La banca Itaù Unibanco stima un calo dell'economia del Brasile nel 2020 tra il 2,5 e il 4,5 per cento. In particolare il più grande istituto di credito del paese stima un calo del 2,1 per cento del Prodotto interno lordo (Pil) nel primo trimestre, una severa contrazione pari al 10,6 per cento nel secondo trimestre, seguito da un forte aumento nel terzo trimestre, pari al 10,1 per cento, e una lieve crescita dello 0,70 per cento nell'ultimo trimestre dell'anno. "La revisione delle stime del Pil è stata causata dalla minore crescita globale a causa della pandemia di coronavirus. La diffusione del virus in Brasile è ancora intensa e persistente e l'aspettativa di deterioramento dello scenario relativo alla crescita del debito pubblico genera condizioni finanziarie meno stimolanti e riduce la capacità dell'economia di riprendere la crescita dopo il passaggio dell'epidemia", spiega la banca in una nota. Il Brasile aveva chiuso il 2019 con una debole espansione, pari all'1,1 per cento del Pil. (segue) (Res)