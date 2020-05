© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul silenzio di Beppe Grillo in queste settimane, "penso che in questo momento anche Beppe, che osserva molto da vicino quello che accade, è concentrato. Sì ci sentiamo, lui sta osservando quello che accade nelle città, quello che accade a Roma. Fa i complimenti agli italiani e ci sta sostenendo". Lo ha detto Virginia Raggi, sindaco di Roma, in una intervista a "Non è l'arena" su La7. (Rer)