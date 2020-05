Roma: Raggi, con papa Francesco collaboriamo soprattutto sugli emarginati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con papa Francesco "c'è modo di collaborare, stiamo collaborando". Lo ha detto Virginia Raggi, sindaco di Roma, in una intervista a "Non è l'arena" su La7. "Noi collaboriamo molto - ha aggiunto - soprattutto sui temi degli ultimi e degli emarginati, anche sul tema dei buoni spesa e dei pacchi alimentari abbiamo collaborato, abbiamo parlato, abbiamo collaborato anche con tutte le parrocchie romane come con le associazioni a-confessionali". Alla domanda del conduttore Massimo Giletti su come avvenisse il dialogo tra i due, Raggi ha risposto: "Ci si incontra".(Rer)