Business news: Brasile, coronavirus, settore servizi chiude marzo con un calo del 6,9 per cento

- Il volume d'affare dei settore dei servizi in Brasile ha registrato un calo record del 6,9 per cento a marzo 2020, rispetto a febbraio, riflettendo i primi impatti della pandemia di coronavirus sull'attività economica. Secondo i dati pubblicati dall'Istituto brasiliano di geografia e statistiche (Ibge) si tratta del peggior risultato mensile mai registrato nella serie storica, iniziata nel gennaio 2011. Si è trattato anche del secondo calo mensile consecutivo nel settore, che già aveva fatto segnare una flessione dell'1 per cento a febbraio. Secondo l'Ibge, tutte e cinque le attività esaminate sono diminuite a marzo. In particolare il ramo dei servizi forniti alle famiglie è crollato del 31,2 per cento, mentre quello dei trasporti e posta del 9 per cento. Il settore dei servizi in Brasile era cresciuto dell'1 per cento nel 2019 interrompendo una sequenza di risultati negativi lunga quattro anni. In particolare nel 2015 il calo del settore era stato del 3,6 per cento, nel 2016 del 5 per cento, nel 2017 del 2,8 per cento e nel 2018 il dato era stato di stagnazione. (Res)