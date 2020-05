Governo: Di Maio, serve “orizzonte temporale” per programmare le politiche future

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di fronte a una crisi sanitaria ed economica come quella che stiamo vivendo è necessario avere un “orizzonte temporale” per programmare le politiche future. Lo ha dichiarato il ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, intervenendo questa sera alla trasmissione “Che tempo che fa” in onda su Rai2. “L’unità nazionale è fondamentale e la si dimostra con i fatti. Al netto di alcune differenze di vedute interne alla maggioranza, c’è la consapevolezza di stare progettando con i provvedimenti di oggi i prossimi anni del paese”, ha detto Di Maio. Quanto al tema regolarizzazioni, “eviterei di portarlo sul tema ideologico. Abbiamo utilizzato un meccanismo che non è una sanatoria indiscriminata ma riguarda determinati settori. Abbiamo affrontato il tema che riguarda le regolarizzazioni del settore agricolo ma anche degli aiuti alle famiglie. Tutto viene fatto con il principio del buon senso: abbiamo di fronte a una serie di sfide, ma la crisi ci ha insegnato tante cose da cui trarre insegnamento. La crisi ha cambiato molto anche in noi stessi e se la politica vuole ambire a cambiare questo paese deve interrogarsi su cosa abbia imparato da quello che è accaduto”, ha aggiunto il titolare della Farnesina, che ha poi escluso qualsiasi ipotesi di un cambio di maggioranza. “Siamo tutti impegnati a lavorare in questo governo. Siamo una squadra di governo nata a settembre e che si è trovata ad affrontare un fatto inedito. Questo dramma ha cementato il rapporto tra i ministri e con il presidente del Consiglio, e questo è molto importante per la ripartenza su cui dobbiamo impegnare le nostre risorse”, ha concluso Di Maio.(Res)