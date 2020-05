Business news: Brasile, Bank of America prevede crollo del Pil del 7,7 per cento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La banca di investimenti Bank of America ha rivisto al ribasso la stima della performance dell'economia brasiliana per il 2020, stimando una contrazione del Pil pari al 7,7 per cento. Nella previsione precedente, nel mese di aprile, la banca multinazionale aveva stimato il Pil brasiliano nel 2020 in calo del 3,5 per cento. La prospettiva di crescita è peggiorata, secondo l'istituto, a causa degli effetti delle "prolungate" misure di isolamento sociale emanate per contenere la pandemia di coronavirus. (Res)