Coronavirus: numero di contagi in America latina supera quota 500mila

- Nella regione dell'America latina e dei Caraibi, il numero di persone risultate positive al contagio da nuovo coronavirus ha superato quota 500mila. A tutto il 16 maggio, sommando i dati forniti dai diversi ministeri della Salute, la pandemia ha colpito un totale di 501.563 persone. Numeri, avvertono gli stessi specialisti, che vanno comunque presi con cautela vista la disparità dei metodi di rilevazione e di disponibilità dei test. Il paese più colpito è il Brasile, il primo ad aver registrato un caso di contagio nella regione, con 233.648 positivi. Nella speciale classifica elaborata dalla Johns Hopkins University, il gigante amazzonico - che conta 15.633 morti - è quarto al mondo per numero di contagi, dopo Stati Uniti, Russia e Regno Unito. Il secondo paese latinoamericano più colpito è il Perù, con 88.541 casi e un numero di morti però inferiore a quello del Messico: 2.523 "contro" 5.045. In Cile, la cui capitale è entrata da sabato in una dura quarantena per l'impennata dei contagi, si registrano 41.428 infetti e 421 morti. (Abu)