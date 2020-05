Fase 2: riaperture dal 18 maggio, i dettagli del via libera del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo un'estenuante trattativa con le Regioni, vede la luce il decreto della presidenza del Consiglio dei ministri (dpcm) che stabilisce come e cosa riaprirà a partire dal 18 maggio. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che ha firmato il provvedimento con il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha mantenuto alcuni punti fermi propri della prima fase dell'epidemia di coronavirus. Tra le conferme quindi l'obbligo di mascherine nei luoghi pubblici chiusi e sui mezzi di trasporto, quello di restare a casa per chi ha oltre 37,5 gradi di febbre, il mantenimento di un metro di distanza per le passeggiate in parchi, ville e giardini pubblici e i 2 metri per chi pratica attività sportiva. E ancora, se riprendono gli allenamenti per gli sportivi professionisti, restano sospesi eventi e competizioni di ogni ordine e disciplina. Mantengono chiusi i battenti sale giochi, sale scommesse e sale bingo, oltre alle "attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso, le fiere e i congressi". Ancora nulla da fare per centri benessere, termali, culturali e sociali, che dovranno attendere prossime disposizioni sulla base dell'andamento del contagio. Resta confermata poi la sospensione dei servizi educativi e delle attività in presenza delle scuole di ogni ordine e grado, fino a università e master. (segue) (Rin)