- Oltre 30 rifugiati siriani sono tornati in patria dal Libano negli ultimi 24 ore. Lo ha annunciato oggi il centro del ministero della Difesa russo per la riconciliazione siriana. "Nelle ultime 24 ore, 36 rifugiati (11 donne e 18 bambini) sono tornati nella Repubblica araba siriana dal territorio del Libano attraverso i checkpoint di Jaydet Yabus e Tell Kalah. Non è stato possibile far rientrare i rifugiati dalla Giordania attraverso il checkpoint di Nasib", ha reso noto il centro in una nota. Le unità del genio militare siriano hanno condotto attività di bonifica delle miniere negli insediamenti di Douma nella provincia di Damasco, così come Jasim e al-Harra nella provincia di Deraa, dopo aver sminato 4,4 acri di territorio e aver trovato e disinnescato 32 dispositivi esplosivi. Mentre i combattimenti stanno diminuendo, il governo siriano ha iniziato a prestare maggiore attenzione alle questioni politiche, alla ricostruzione delle infrastrutture e al ritorno dei rifugiati. La Russia è stata fortemente coinvolta nel processo di assistenza alla popolazione della Siria dilaniata dalla guerra, fornendo assistenza umanitaria e assistenza medica. (Res)