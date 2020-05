Egitto: Palazzotto (LeU) denuncia arresto direttrice sito informazione Mada Masr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stata arrestata oggi in Egitto Lina Attalah, direttrice del sito d’informazione indipendente Mada Masr. Lo denuncia Erasmo Palazzotto (LeU) Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di Giulio Regeni. "Arrestata mentre stava intervistando Laila Seif, docente e nota attivista, che da alcuni giorni dorme su un marciapiede davanti alla prigione di Tora per denunciare le condizioni di detenzione in quel carcere in cui è recluso suo figlio, Alaa Abdel Fattah, tra i leader più influenti della Rivoluzione di Piazza Tahrir del 2011", spiega il deputato italiano. Alaa Abdel Fattah, da aprile, ha dato il via a uno sciopero della fame per protestare contro la condizione di detenzione nel carcere. (Res)