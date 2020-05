Roma: De Priamo (Fd'I), Raggi bis sciagura per città e romani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 4 anni di 5 Stelle a Roma "bastano e avanzano, calcolando che mancano ancora – purtroppo – altri mesi perché la città possa liberarsi di una sindaca che ha prodotto solo disastri in città". È quanto dichiara in una nota Andrea De Priamo, capogruppo di Fratelli d'Italia in Campidoglio."Il fatto che alcuni grillini lancino anzitempo la sua ricandidatura, che non sarebbe unanime neanche tra i pentastellati - aggiunge - è un evidente simbolo di debolezza...dopo il conclamato fallimento dalla gestione in Campidoglio ai quattro municipi caduti. Un bis Raggi? Sarebbe sciagura per la Capitale e un incubo per i romani", conclude.(Com)