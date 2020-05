Fase 2: riaperture dal 18 maggio, i dettagli del via libera del governo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 25 maggio è la volta di palestre e piscine, che dovranno osservare regole precise come il metro di distanza nelle docce, l'obbligo di disinfettare sdraio, lettini e ombrelloni ad ogni cambio di utente o nucleo familiare nonché quello di dotarsi della possibilità di misurare la temperatura a tutti. La data del 3 giugno deve essere cerchiata sul calendario da coloro che vogliano venire nel nostro Paese. Riaprono infatti le frontiere con i Paesi Ue, con il Regno Unito, Andorra e Monaco. Chi arriva in Italia dovrà consegnare una dichiarazione con i motivi del viaggio, l'indirizzo di dove risiederà in eventuale isolamento fiduciario di 14 giorni e un numero di telefono per essere rintracciato. Nessuno approdo ancora, invece, per i servizi di crociera da parte di navi passeggeri battenti bandiera italiana. (segue) (Rin)