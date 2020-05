Monza: bambino di 10 anni con monopattino elettrico investito in viale Marconi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi poco dopo le 16, un bambino di 10 anni che stava attraversando la strada a bordo di un monopattino elettrico è stato investito a Monza all'altezza del civico 6 di viale Marconi. L'investitrice, V.M, 45 anni di Monza, percorreva viale Marconi in direzione di Sesto San Giovanni a bordo della sua auto. A seguito dell'incidente il bambino P.I, che non avrebbe potuto utilizzare il mezzo data la giovane età, è rimasto ferito in maniera lieve e trasportato al Pronto Soccorso dell'ospedale San Gerardo di Monza. Il bambino era insieme al padre e al fratello e chiudeva la fila. Sono in corso ulteriori accertamenti per capire l'esatta dinamica dell'incidente, ma pare che la famiglia non stesse attraversando in corrispondenza del semaforo. (Rem)