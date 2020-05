Fase 2: Mit, linee guida per trasporto nautico e balneazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In vista della graduale ripresa delle attività nautiche e al fine di disciplinare l’afflusso dei passeggeri nei porti nazionali in concomitanza anche con la stagione balneare, il ministero delle Infrastrutture e Trasporti (Mit) ha predisposto una serie di specifiche linee guida volte a regolamentare i principali settori delle attività sportive e ricreative connesse alla navigazione. In particolare - riferisce una nota del Mit - sulla gestione delle stazioni marittime e portuali, quelle che seguono sono le indicazioni da rispettare nei luoghi a diffusa frequentazione come le stazioni marittime, i terminal crociere e le banchine di imbarco e sbarco dei passeggeri: uso di cartellonistica plurilingue o di "QR Code" informativi; promozione di sistemi on-line di prenotazione ed acquisto biglietti; accessi contingentati e programmati con percorsi obbligati; distanza sociale di 1 metro; installazione di un adeguato numero di distributori di disinfettante; appropriata sanificazione degli ambienti di transito e delle superfici esposte al contatto; potenziamento del personale preposto ai servizi di vigilanza, accoglienza e informazione dell’utenza: (segue) (Com)