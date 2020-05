Fase 2: Mit, linee guida per trasporto nautico e balneazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle attività da diporto - spiega il Mit - la responsabilità individuale degli utenti resta l’elemento essenziale per rendere efficaci le misure di distanziamento sociale quali: evitare contatti ravvicinati; adeguata sanificazione degli ambienti; distanza interpersonale di almeno un metro; protezione del naso e della bocca per i passeggeri. In relazione alla disciplina delle attività con unità da diporto private, a bordo di unità da diporto private valgono le stesse regole delle unità abitative. La misura primaria resta il "distanziamento sociale" di almeno un metro a meno che le persone presenti a bordo non vivano nella stessa unità abitativa. Anche i congiunti, se non conviventi, devono rispettare il distanziamento sociale di una persona per ogni metro lineare dell’imbarcazione. Obbligatoria anche la dotazione di dispositivi di protezione individuale per i passeggeri e l’uso di igienizzante per le superfici. (segue) (Com)