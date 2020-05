Fase 2: Mit, linee guida per trasporto nautico e balneazione (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In relazione alle misure da adottare su barche e gommoni da immersione, Mit precisa: a bordo, distanza sociale di almeno 1 metro tra le persone, utilizzo generalizzato di guanti e mascherine e sistemi di igienizzazione delle mani; posti a sedere assegnati e spostamenti a bordo consentiti solo per motivi di assoluta necessità e nel rispetto delle misure minime di distanziamento sociale; inibito l’uso di contenitori d’acqua comuni per il risciacquo delle maschere che dovrà essere assicurato dal responsabile del Centro diving con misure alternative per evitare la contaminazione delle attrezzature; sistemi di controllo di sicurezza pre-immersione alternativi al cosiddetto "Buddy check", ossia al "controllo del compagno d’immersione" e procedure alternative alla condivisione di gas in caso di emergenza, quale ad esempio l’utilizzo di una o più fonti d’aria alternative, in funzione del numero dei partecipanti all’immersione, correttamente igienizzata e sanificata prima dell’immersione; procedure di igiene e Dpi per la gestione della ricarica delle bombole e/o dei rebreather; dispositivi per evitare il contatto diretto in caso di primo soccorso o manovre di rianimazione; procedure operative e piani di emergenza aggiornati a cura del responsabile del Centro diving. (segue) (Com)