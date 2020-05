Fase 2: Mit, linee guida per trasporto nautico e balneazione (9)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Linee guida sul servizio degli assistenti bagnanti: rispetto delle regole generali di prevenzione, igiene e profilassi; in qualità di "operatori di primo soccorso", sottoposizione preventiva (prima dell’assunzione in servizio) e periodica obbligatoria al test di controllo della positività al Covid-19 (tampone o test sierologico) per tutti gli assistenti bagnanti; ogni assistente bagnanti deve essere informato sui rischi di esposizione al contagio e l’uso di apposite attrezzature che ne riducano il rischio in caso di manovre di primo soccorso e rianimazione; necessarie dotazioni di sicurezza, individuali e personali, e di primo soccorso con dispositivi anticontagio; sanificazione quotidiana delle postazioni di salvataggio e delle relative dotazioni e attrezzature a cura del datore di lavoro. (Com)