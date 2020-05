Repubblica Ceca: ministro Interni, nessuna prova su tentativo avvelenamento sindaco di Praga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia e l'intelligence della Repubblica Ceca non hanno trovato alcuna prova concreta sul presunto arrivo a Praga di un agente dei servizi russi che portava con sé ricina per avvelenare agenti dell'intelligence ceca. Lo ha reso noto oggi il ministro degli Interni ceco, Jan Hamacek. "(L'agente) può essere espulso solo se ci sono prove concrete. Sfortunatamente, la polizia e l'intelligence non hanno al momento tali prove", ha detto Hamacek in una dichiarazione rilasciata all'emittente televisiva statale. La scorsa settimana il Servizio di sicurezza e informazione ceco (Bis) ha chiesto l'avvio di un'indagine sulla fuga di informazioni sulla vicenda, che aveva a sua volta sollevato le proteste di Mosca. "A causa della fuga di informazioni segrete negli ultimi giorni, che ha avuto un impatto negativo sul nostro lavoro, abbiamo sporto denuncia. L'indagine finora ha mostrato che la condivisione illegale di informazioni è avvenuta al di fuori del Bis", ha spiegato la scorsa settimana il portavoce dell'agenzia, Ladislav Stich. La notizia del presunto arrivo dell'agente era trapelata a fine aprile, quando il settimanale "Respekt" l'aveva pubblicata citando una fonte dei servizi cechi. (segue) (Vap)