Repubblica Ceca: ministro Interni, nessuna prova su tentativo avvelenamento sindaco di Praga (2)

- Il timore è che la sostanza tossica potesse essere indirizzata al sindaco di Praga, Zdenek Hrib, e al presidente del municipio di Praga 6, Ondrej Kolar, per via della scelta di cambiare il nome della piazza antistante l'ambasciata russa in onore di Boris Nemtsov e alla rimozione del monumento al maresciallo sovietico Ivan Konev. Entrambi sono attualmente sotto protezione della polizia. Il presidente della Repubblica Ceca, Milos Zeman, ha commentato la vicenda affermando che l'intenzione delle autorità russe di agire legalmente contro la rimozione della statua del maresciallo sovietico Ivan Konev a Praga è eccessiva. Il capo dello Stato ha tuttavia precisato che la tensione "è figlia della stupidità dei politici locali". Zeman ha aggiunto di dubitare che ci siano ragioni serie per le quali il sindaco di Praga, Zdenek Hrib, e il presidente del municipio di Praga 6, Ondrej Kolar, debbano essere tenuti sotto protezione dalla polizia. Secondo Zeman infatti la notizia data dalla stampa di un agente russo entrato nel paese con dosi di ricina non sarebbero state confermate dai servizi segreti cechi. (segue) (Vap)