Repubblica Ceca: ministro Interni, nessuna prova su tentativo avvelenamento sindaco di Praga (4)

- Il sindaco di Praga, Zdenek Hrib, e il presidente del municipio di Praga 6, Ondrej Kolar, sono stati intanto messi sotto protezione dalla polizia ceca. Hrib ha fatto rinominare la piazza antistante all'ambasciata russa a Praga in onore di Boris Nemtsov, politico russo di opposizione assassinato nel 2015. Nel municipio di Kolar è stata invece recentemente rimossa una statua dedicata al maresciallo sovietico Ivan Konev. Anche il ministero degli Esteri ceco è intervenuto rispondendo alla nota di protesta russa che ha definito le indiscrezioni di stampa menzognere. In una dichiarazione pubblicata sul sito del dicastero si legge che la Repubblica Ceca è un "paese che rispetta la libertà di stampa e rigetta ogni tentativo di interferenza da parte di Stati esteri". A gettare acqua sul fuoco è stato nei giorni scorsi il primo ministro ceco, Andrej Babis, il quale ha auspicato che il dialogo diplomatico possa aiutare a normalizzare le relazioni con la Russia. Lo ha affermato in un'intervista al tabloid "Blesk". Babis ha dichiarato di aver parlato con il ministro degli Esteri, Tomas Petricek, il quale ha richiesto l'apertura di un dialogo diplomatico a cui Mosca ha acconsentito. Il premier ribadisce comunque che è inaccettabile per chiunque ingerire in questioni di politica interna ceca, sebbene la Russia respinga quest'accusa. (Vap)