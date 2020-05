Brasile: vicepresidente Moura negativo a test su coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice presidente del Brasile, Hamilton Mourao, è risultato negativo al test sul nuovo coronavirus cui si era sottoposto, assieme alla moglie Paula, dopo che a uno dei lavoratori domestici della famiglia era stato diagnosticata la Covid-19. Lo ha riferito la segreteria della vicepresidenza. Mourao era da sabato entrato in isolamento, nella residenza del Palacio do Jaburu, e potrà tornare all'attività da mercoledì, una volta conosciuto l'esito della controprova. Nei giorni scorsi diverse polemiche hanno accompagnato la diffusione del risultato di due dei test condotti sul presidente Jair Bolsonaro. Il capo dello stato, più volte potenzialmente entrato in contatto con persone infette, aveva assicurato di essere negativo ma, difendendo il diritto alla "riservatezza" delle informazioni, non aveva diffuso il documento ufficiale. Sotto la richiesta della Corte suprema (Supremo tribunal federal, Stf), con un intervento sollecitato dai media, il governo ha fornito l'esame, con esito negativo, ma intestato a uno pseudonimo. Una pratica che il ministero della Difesa, titolare del laboratorio di analisi, ha rivendicato come abituale. (Brb)