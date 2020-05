Brasile: Bolsonaro, aiutiamo il Guatemala a combattere gli incendi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha fatto sapere che il suo governo è schierato a sostegno del Guatemala nel contrasto agli incendi forestali. "Soddisfazione nel poter cooperare con il Guatemala nel contrasto ai suoi incendi forestali", ha scritto Bolsonaro in un messaggio pubblicato sul proprio profilo twitter. "Ho parlato per telefono con il presidente Alejandro Giammattei e ambiano deciso di inter cambiare visite a breve. Il contrasto alla criminalità e la difesa della libertà in tutta l'America latina sono priorità che ci uniscono", ha aggiunto. I due paesi hanno firmato accordi che permettono tra l'altro l'elaborazione di immagini satellitari trasmesse alle autorità guatemalteche, una pratica che il Brasile ha già adottato in precedenza, come nel caso dell'impegno del Mozambico a d elaborare una strategia per rispondere all'emergenza creata dal ciclone Idai, nel 2019. Secondo le fonti ufficiali del Guatemala, gli incendi boschivi hanno già colpito 261 aree protette, con danni che si estendono su circa 3.4000 ettari di foresta. Il presidente Bolsonaro rivendica da tempo l'impegno nel contrasto agli incendi, negando validità e autorità alle numerose critiche a lui rivolte sulla gestione del patrimonio ambientale dell'Amazzonia. (Brb)