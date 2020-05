Giornalisti: Lettera22, solidarietà a collega irriso da Conte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I giornalisti pongono domande, talvolta scomode. Da Lettera22 solidarietà al collega Alberto Ciapparoni irriso pubblicamente dal premier Conte". Così l'Associazione di giornalisti Lettera22 in una nota. "Rispondere a un giornalista: 'se lei ritiene di poter fare meglio, lo terrò presente' - hanno sottolineato da Lettera 22 - è una canzonatura che rasenta l'intimidazione, se a rivolgere queste parole è il presidente del Consiglio. La solidarietà professata dal premier durante la stessa conferenza stampa sull'emergenza Covid ai colleghi Ansa, impegnati in una dura vertenza, dovrebbe trovare applicazione innanzitutto nel rispetto della libertà di espressione, a partire dal diritto dovere dei giornalisti a porre domande, anche scomode. Non sorprende il silenzio della Fnsi, sorprende invece quello dell'Ordine". "Al collega Ciapparoni, alla sua redazione di Rtl 102.5, a tutti i colleghi Ansa - hanno concluso i giornalisti - la piena solidarietà dell'Associazione di giornalisti Lettera22". (Ren)