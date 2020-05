Fase 2: Mit, aggiornate linee guida sul Tpl in vista di prossime riaperture (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fino al primo giugno è stata, inoltre, confermata la disponibilità dei volontari della protezione civile ad aiutare i flussi di passeggeri in alcune stazioni, anche ferroviarie. Queste linee guida rientrano in un percorso che il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha intrapreso anche assieme agli altri paesi europei nell’ambito di un coordinamento rafforzato Trasporti-Salute con la Commissione europea, che ha emanato mercoledì scorso linee guida per il progressivo ristabilimento dei servizi di trasporto e della connettività. (Com)