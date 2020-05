© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Cinque stelle "ipotizzano la candidatura bis di Virginia Raggi. Un consigliere la paragona addirittura a Michelangelo. Dalla tragedia alla farsa". Lo scrive, in un tweet, Tobia Zevi, presidente dell'Osservatorio "Roma! puoi dirlo forte". "Non so quali scelte faranno i vari partiti per Roma. So che io giocherò dalla parte opposta del campo. Per evitare il disastro bis", conclude. (Com)