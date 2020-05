Afghanistan: segretario Nato Stoltenberg, bene accordo di condivisione del potere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha accolto con favore l’accordo di condivisione del potere raggiunto dai leader politici dell'Afghanistan al fine di risolvere le loro differenze e unire gli sforzi per formare un governo inclusivo. “Nel mezzo della pandemia di Covid-19 e della continua violenza dei talebani, è più importante che mai che tutti i leader afgani si uniscano e lavorino per sostenere la pace in Afghanistan. Chiediamo ai talebani di onorare i loro impegni, di ridurre la violenza ora, di partecipare ai negoziati intra-afgani e di fare veri compromessi per una pace duratura e il beneficio di tutti gli afgani”, ha affermato Stoltenberg in una nota. “Tutte le parti dovrebbero cogliere questa opportunità senza precedenti di pace. Bisogna raggiungere un accordo globale che metta fine alla violenza; salvaguardi i diritti umani di tutti gli afgani, comprese le donne; sostenga lo stato di diritto; elimini i paradisi sicuri del terrorismo una volta per tutte. Gli alleati e i partner della Nato – prosegue la nota – restano fermamente impegnati nella sicurezza e nella stabilità a lungo termine dell'Afghanistan, attraverso la nostra missione di addestramento per il sostegno risoluto e con finanziamenti”. (segue) (Res)