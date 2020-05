Afghanistan: segretario Nato Stoltenberg, bene accordo di condivisione del potere (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente afgano Ashraf Ghani e il suo rivale Abdullah Abdullah hanno firmato oggi un accordo di condivisione del potere per porre fine a un periodo di stallo politico lungo mesi. Lo ha annunciato il portavoce di Ghani. Si tratta di un passo che potrebbe facilitare gli sforzi per porre fine alla guerra civile nel paese. "L'accordo politico tra il presidente Ghani e Abdullah Abdullah è stato appena firmato", ha dichiarato Sediq Sediqqi, portavoce di Ghani, su Twitter. Abdullah guiderà il consiglio per i colloqui di pace con i ribelli talebani e i membri della sua squadra saranno inclusi nel gabinetto, ha aggiunto Sediqqi. Quest'ultimo ha affermato che presto saranno resi noti ulteriori dettagli. Non è ancora noto quali posizioni ministeriali saranno assegnate ad Abdullah. Quest'ultimo aveva contestato i risultati delle elezioni dello scorso settembre e aveva annunciato la formazione di un governo parallelo all'inizio di quest'anno, indebolendo l'amministrazione di Ghani in un momento in cui gli Stati Uniti stavano cercando di far avanzare un processo di pace con i talebani per porre fine alla guerra che va avanti da 19 anni. (Res)