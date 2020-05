© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un imprenditore di 51 anni, di Aprilia (Latina), è stato arrestato dai carabinieri del Reparto territoriale unitamente a quelli della stazione di Campoverde (Lt), nel corso di un servizio antidroga. I militari, in via Caligola, nel corso di una perquisizione dei magazzini in uso alla su ditta dell'imprenditore è stato trovato in possesso di 20 chili di cocaina suddivisa in 20 panetti.(Rer)