Fase 2: Laforgia (Leu), rischiamo caos, babele istituzionale è insostenibile

Il il senatore di Liberi e uguali Francesco Laforgia segnala "presidenti di Regione che si fanno chiamare governatori, che parlano di confini regionali, che fanno a gara con il governo emanando ordinanze che si sovrappongono alle scelte dello Stato centrale, che portano in alcuni casi (vedi la Lombardia) la responsabilità di un disastro sanitario, che oggi dopo un'estenuante trattativa sulle regole delle riaperture dichiarano, come in Campania, di non firmare l'intesa Stato-Regioni". In una nota il parlamentare di Leu quindi commenta: "Con questa confusione rischiamo una ripartenza nel caos. Questa babele istituzionale è insostenibile. Clausola di supremazia, revisione del titolo V e messa in ordine di un sistema che genera solo confusione e deresponsabilizza la politica nazionale sono elementi di una discussione non più rinviabile".