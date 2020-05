Coronavirus: in Lombardia raddoppiano guariti e calano terapie intensive, ma crescono positivi e decessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A fronte di 11.809 tamponi effettuati, contro i 14.145 di ieri i casi di positivi al coronavirus in Lombardia oggi sono cresciuti di 326, contro i 399 di ieri e i 299 dell'altro ieri. Sono più che raddoppiati i guariti, oggi sono 823 contro i 402 di ieri, ma crescono i decessi: oggi sono aumentati di 69 rispetto a ieri quando erano cresciuto di 39, mentre venerdì erano cresciuti di 115. Positivi i dati dei ricoverati nelle terapie intensive, oggi arrivati a 255 contro i 268 di ieri, mentre calano, meno dei giorni scorsi, i ricoverati non in terapia intensiva: oggi sono 4.480 (-41), ieri erano 4.521 (-184), mentre l'altro ieri erano 4.705, diminuiti di 113 rispetto a giovedì. “Anche i dati di oggi indicano che il trend dei contagi è sostanzialmente soddisfacente. Il rapporto tra i tamponi effettuati e i casi positivi è nel complesso favorevole. Raddoppia, rispetto a ieri, il numero dei guariti. Induce all'ottimismo anche il numero dei pazienti in terapia intensiva e non in terapia intensiva, entrambi in costante diminuzione". Lo ha detto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, commentando i dati odierni. In provincia di Milano oggi si registrano 110 contagi (ieri erano stati 75 e l'altro ieri 66), mentre nel capoluogo oggi i contagi registrati sono 56, contro i 34 di sabato e i 30 di venerdì. Trend di moderata crescita anche per Bergamo, oggi 46 casi positivi contro i 26 di sabato e i 24 di venerdì.(Rem)