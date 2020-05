Egitto: governo adotta nuove misure contro il coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier egiziano, Mostafa Madbouly, ha annunciato l'adozione di nuove misure precauzionali che verranno applicate durante il periodo di Eid Al-Fitr (la festa della fine del Ramadan) per ridurre la diffusione del coronavirus nel paese. E' prevista la chiusura di tutti i negozi, ristoranti, centri commerciali, servizi di intrattenimento e spiagge durante la settimana di Eid a partire da domenica fino a Venerdì prossimo, mentre è previsto il coprifuoco dalle 17 fino alle 6 del mattino. Madbouly ha indicato che il coprifuoco nel paese dopo la settimana di Eid Al-Fitr sarà dalle otto di sera alle sei di mattina, e il ritorno di alcuni riti religiosi nei luoghi di culto sarà studiato in modo da consentirlo nella seconda metà di giugno. Il primo ministro egiziano ha quindi sottolineato che nessun cittadino potrà accedere alle strutture pubbliche o utilizzare mezzi di trasporto pubblici o privati ​​senza indossare una mascherina e verranno applicate sanzioni a chiunque violi tale disposizione. Madbouly ha aggiunto che per quanto riguarda gli esami di maturità le prove inizieranno il 21 giugno, anziché il 7 giugno, con tutte le precauzioni necessarie per proteggere gli studenti. (Res)