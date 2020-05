Serbia-Montenegro: ministro Esteri serbo Dacic, non siamo interessati ad alcuna egemonia su Podgorica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia è interessata solo alla pace e non è punta ad esercitare alcuna egemonia sul Montenegro. Lo ha detto oggi il ministro degli Esteri Ivica Dacic, respingendo le accuse del ministero degli Affari esteri montenegrino secondo cui la Serbia starebbe interferendo negli affari interni del paese. Lo riferisce la stampa di Belgrado. Il riferimento è al caso del vescovo Joakinije della Chiesa serba ortodossa di Niksic, in Montenegro, arrestato e sottoposto al regime di custodia cautelare insieme ad altri sette sacerdoti per aver violato il divieto di assembramento imposto contro la pandemia da Covid-19. Ieri era stato il presidente Aleksandar Vucic a intervenire sulla vicenda, affermando che Belgrado rispetta Podgorica come stato, ma non può accettare ciò che sta accadendo ai suoi concittadini. Parlando al termine di un incontro con i rappresentanti delle organizzazioni politiche e culturali serbe del Montenegro, Vucic ha quindi escluso per il momento un possibile incontro con l’omologo montenegrino Milo Djukanovic, precisando di non avere problemi a farlo ma dicendosi scettico riguardo l’esito dell'incontro. (segue) (Seb)