Serbia-Montenegro: ministro Esteri serbo Dacic, non siamo interessati ad alcuna egemonia su Podgorica (2)

- In precedenza lo stesso Vucic aveva definito "incomprensibile" la custodia cautelare imposta al vescovo Joakinije. "Per noi questa è una situazione estremamente difficile, perché da un lato non bisogna interferire negli affari interni di un altro Stato ed è per questo che stai attento ad ogni parola, dall'altro si tratta della Chiesa serba ortodossa e di una parte del nostro popolo", ha detto il capo dello Stato serbo. Vucic e il patriarca della Chiesa serba ortodossa Irinej hanno avuto nei giorni scorsi un colloquio telefonico per discutere dell'arresto di Jonakije. Secondo una nota congiunta della presidenza e del patriarcato, i due interlocutori hanno espresso "grande preoccupazione" per l'arresto di un esponente della Chiesta serba ortodossa. Vucic e Irinej hanno auspicato che la popolazione reagisca in maniera pacifica "in momenti nei quali nessuna persona ragionevole desidera dei conflitti". Irinej ha dichiarato che "il culmine dei rapporti di inimicizia dello Stato del Montenegro nei confronti della Chiesa serba ortodossa" ha visto il suo inizio con l'approvazione della legge sulle libertà religiose da parte di Podgorica, lo scorso dicembre. Il presidente serbo ha dato pieno sostegno al patriarca e ai vescovi del Montenegro "nei loro sforzi di risolvere con il dialogo tutti i problemi", in modo pacifico e nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà della Chiesa serba ortodossa. Vucic ha infine espresso la convinzione che Joanikije e gli altri arrestati saranno rimessi in libertà al più presto. (segue) (Seb)