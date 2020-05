Serbia-Montenegro: ministro Esteri serbo Dacic, non siamo interessati ad alcuna egemonia su Podgorica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La procura di Niksic, in Montenegro, ha disposto giovedì scorso, 14 maggio, una custodia cautelare di 72 ore per il vescovo della stessa città, Joanikije, e per altri sette esponenti della Chiesa serba ortodossa per aver organizzato nella giornata di lunedì un rito religioso a cui hanno partecipato migliaia di persone, contravvenendo così al divieto di assembramento imposto per la pandemia da Covid-19. L'approvazione da parte del parlamento di Podgorica della nuova legge sulle libertà religiose, alla fine di dicembre, ha distanziato il clero serbo ortodosso dall'esecutivo montenegrino, ma ha anche creato forti polemiche fra i rappresentanti politici di Serbia e Montenegro. Nei mesi scorsi il presidente montenegrino Djukanovic ha accusato la Chiesa ortodossa serba di essere "uno strumento di ideologia nazionalista usato da Belgrado". Djukanovic ha detto che per questo motivo il Montenegro "deve avere una propria chiesa ortodossa autocefala". Djukanovic ha ribadito che la Serbia "utilizza la Chiesa ortodossa serba per esercitare influenze su questioni interne del Montenegro". Il capo dello stato di Podgorica ha accusato inoltre la Chiesa ortodossa serba di "utilizzare i fedeli come strumento per esercitare pressioni sullo Stato affinché rinunci alla nuova legge sulle libertà religiose, il che è del tutto inaccettabile". (Seb)