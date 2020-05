Sicilia: Salvini, notizia straordinaria nomina assessore Lega

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Lega, Matteo Salvini, in riferimento alla nomina del giornalista Alberto Samonà ad assessore regionale della Lega ai Beni culturali e all'Identità siciliana, parla di "una notizia straordinaria" e aggiunge: "Siamo orgogliosi di poter offrire a questa terra meravigliosa l'impegno e le buone pratiche amministrative della Lega". E' in primo assessore in quota Lega nell'Isola. Per il senatore Stefano Candiani, commissario della Lega in Sicilia, "l'obiettivo è tagliare la burocrazia e rafforzare il ruolo della Sicilia come punto di riferimento culturale nel mondo. Siamo pronti a collaborare con tutte le persone capaci e di buona volontà, senza quei pregiudizi che abbiamo visto negli ultimi giorni da parte di troppi anti-leghisti per partito preso". (Rin)