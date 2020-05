Turismo: ministro tedesco Bareiss ottimista su vacanze estive in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Turismo tedesco, Thomas Bareiss, si è detto ottimista riguardo la possibilità di andare in vacanza questa estate in gran parte dei paesi europei. "C'è una buona possibilità che possiamo trascorrere le nostre vacanze estive non solo in Germania, ma anche in altri paesi europei", ha dichiarato Bareiss ai quotidiano "Stuttgarter Zeitung" e "Stuttgarter Nachrichten". L'obiettivo, ha aggiunto, è che tutti i paesi d'Europa possano essere visitati di nuovo, a condizione che vengano utilizzati permessi sanitari specifici e dispositivi di protezione affidabili. Soprattutto nei paesi dell'Europa meridionale, che sono particolarmente dipendenti dal turismo, vi è una forte pressione per riaprire gli hotel e le località di villeggiatura, tuttavia il ministro sostiene che i permessi di viaggio debbano essere consentiti dopo il 14 giugno, così come le restrizioni sulle destinazioni dai paesi non europei. Nel frattempo il ministro degli Esteri Heiko Maas parteciperà domani, 18 maggio, a una riunione in videoconferenza con gli omologhi di Spagna, Italia, Austria, Grecia, Croazia, Portogallo, Malta, Slovenia, Cipro e Bulgaria per discutere di un approccio coordinato su come limitare gradualmente le restrizioni di viaggio in vista della stagione turistica. (Geb)