Trasporti: Piccolo-Zannola (Pd), basta aggressioni autisti, lavoratori non possono essere lasciati soli

- L'aggressione all'autista dell'Atac sulla linea 88, avvenuta nel quartiere africano nella notte tra venerdì e sabato, "è un episodio gravissimo ed inaccettabile". Lo dichiarano, in una nota congiunta, i consiglieri del Pd capitolino Ilaria Piccolo e Giovanni Zannola. "Nell'esprimere solidarietà al dipendente dell'azienda capitolina - spiegano - picchiato da tre ragazzi ubriachi, non possiamo non porre l'accento sulle misure di sicurezza che in questa fase appaiono particolarmente inadeguate. Soprattutto nelle corse notturne appare ancor più opportuno che l'autista impegnato nella guida del mezzo non sia lasciato solo. Serve probabilmente un affiancamento con altro dipendente Atac addetto al controllo e al rispetto della normativa in vigore sul distanziamento fisico. I lavoratori non possono essere lasciati soli in balia di teppisti", concludono. (Com)