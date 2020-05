Fase 2: Mit, dal 20 maggio riaprono le autoscuole (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per gli esami di guida per le patenti A e B - informa ancora il Mit - saranno necessari: l' identificazione dei candidati in un’area esterna aperta; il rispetto del distanziamento sociale fra tutti gli addetti presenti alla seduta (candidati, istruttore ed esaminatore). Saranno posti a distanza di sicurezza l’uno dall’altro e saranno dotati di idonea mascherina e guanti; lo svolgimento delle varie fasi in modo tale da assicurare che ogni candidato esaminato possa dopo l’esame allontanarsi dall’area, evitando assembramenti inutili. E' facoltativa la misurazione della temperatura corporea dei candidati prima delle prove. In particolare, per le patenti di categoria A la non presenza dell'esaminatore a bordo del veicolo rende sufficiente prevedere il rigoroso e continuativo utilizzo dei DPI nel corso dell’esame da parte di tutti gli attori coinvolti. (segue) (Com)