Lazio: Zingaretti, 1,5 milioni di euro per Comuni lacuali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Lazio ha stanziato 1,5 milioni di euro da destinare ai comuni lacuali per ampliare l'offerta delle strutture turistiche idonee alla balneazione e per incrementare le potenzialità ricettive delle spiagge. È quanto si legge in una nota della Regione Lazio. "Il contributo - spiega il comunicato - è indirizzato al sostegno dei maggiori oneri dovuti alla dotazione e all'adeguamento delle strutture temporanee ricettive, alla gestione dei flussi di turisti e all'assistenza degli stessi, ottemperando alle norme relative all'emergenza sanitaria da Coronavirus. Il contributo sarà erogato al 30 per cento in base alla popolazione residente nel comune e il 70 per cento in proporzione all'estensione lineare complessiva degli arenili destinati alla balneazione nell'anno 2019". (segue) (Com)