Afghanistan-Usa: Pompeo si congratula con presidente Ghani e Abdullah

- Il Segretario di Stato degli Stati Uniti, Michael R. Pompeo, ha parlato oggi con il presidente afghano, Ashraf Ghani, e con il Abdullah Abdullah, neo Presidente dell'Alto Consiglio per la Riconciliazione Nazionale. Lo ha reso noto il portavoce del Dipartimento di Stato Usa, Morgan Ortagus. Il segretario Pompeo "si è congratulato con i due leader per aver raggiunto un accordo sulla governance inclusiva per l'Afghanistan". Pompeo si è rammaricato per il tempo perso durante l'impasse politico e ha ribadito che la priorità per gli Stati Uniti rimane una soluzione politica per porre fine al conflitto. Il Segretario di Stato Usa ha accolto con favore l'impegno dei due leader ad agire immediatamente a sostegno di un rapido avvio dei negoziati intra-afghani. (Res)