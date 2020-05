Omofobia: Grasso (Leu), tanta strada da fare anche a livello legislativo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore di Liberi e uguali, Pietro Grasso, ricorda che "oggi è la Giornata mondiale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia" e che "abbiamo ancora tanta strada da fare". Su Facebook l'ex presidente del Senato aggiunge: "Chi è dalla parte dei diritti e della dignità umana non smetterà mai di impegnarsi per contribuire a eliminare pregiudizi, marginalizzazione e violenza: le discriminazioni sono contrarie ai principi sanciti della nostra Costituzione. Per questo è importante lavorare sul piano culturale e su quello legislativo: siamo già in grave ritardo per una seria legge contro l'omobitransfobia. Perché nessuno si senta diverso".(Rin)