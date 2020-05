Usa: Warren chiede ai creditori "accordo giusto" su debito Argentina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La senatrice democratica statunitense Elizabeth Warren ha invitato i creditori ad accordare un "trattamento equo" al governo argentino impegnato a ristrutturare parte del debito internazionale. Un impegno, ha scritto su Twitter l'ex candidata alla presidenza Usa, che potrebbe aiutare a "salvare vite" nella difficile emergenza del nuovo coronavirus. "L'Argentina potrebbe finire in default se non ristruttura il suo debito. Con la Covid-19 che fustiga una già indebolita economia, non è il momento per i creditori di Wall Street di sfruttare un qualsiasi paese che lotta per far fronte agli onere del debito", scrive Warren assicurando che "Un accordo equo potrebbe aiutare a salvare più vite". A corredo del messaggio, la senatrice del Massachussets ha riportato una nota di "Bloomberg" dal titolo "La disputa tra il fondo BlackRock e l'Argentina si infiamma e ritarda i negoziati sul debito". Nell'articolo, si segnala che "i colloqui sulla ristrutturazione del debito argentino con i creditori stranieri si arenano due mesi dopo il loro inizio e una impresa di Wall Street, BlackRock Inc è una delle ragioni principali". Per la testata economica, "i rappresentanti della società di fondi di investimento più grande del mondo hanno adottato una linea dura nei negoziati, chiedendo al governo di migliorare drasticamente la sua offerta". (segue) (Abu)