Salute: Raggi, al via allestimento camper Città metropolitana per prevenzione tumori

- Con l’avvio della fase 2 “iniziato l’allestimento del camper che doniamo come città metropolitana, quindi a breve avrete un altro camper per la prevenzione” del tumore al seno. Lo ha detto Virginia Raggi, sindaco di Roma, nel suo intervento alla Race for the cure 2020, che si tiene quest’anno in modalità virtuale sul sito di Komen Italia. “Vi ringrazio per il prezioso lavoro che state facendo per sensibilizzare su un tema così delicato – ha aggiunto Raggi -. Eravamo pronti per la corsa di quest'anno ma poi abbiamo deciso di farlo in un altro modo, il Covid ha fermato l'Italia e il mondo ma il tumore non si ferma e non si deve fermare la prevenzione. Le Race riprenderanno”.(Rer)