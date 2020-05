Salute: Zingaretti, entro fine mese contiamo riprendere screening gratuiti su tumore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Lazio conta entro fine mese di riprendere le attività di screening gratuito per la prevenzione dei tumori presso le strutture sanitarie del territorio. A riferirlo il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, nel suo intervento alla Race for the cure 2020, che si tiene quest’anno in modalità virtuale sul sito di Komen Italia. “Siamo state tra le ultime regioni a sospendere le procedure di screening ma a marzo abbiamo dovuto interrompere – ha spiegato Zingaretti -. Purtroppo la sospensione è stata un colpo severo, stiamo lavorando per riprendere entro fine mese il lavoro di screening con l'obiettivo che entro due mesi donne e uomini che hanno perso l'appuntamento siano ricontattati per farlo, e la campagna mi auguro entro fine mese riprenderà”. Zingaretti ha poi lanciato un appello: “Sicuramente aumenteremo gli orari e se sarà necessario terremo aperto anche la domenica, ma c'è un tema psicologico e faccio un appello: nessuno abbia paura di recarsi presso le strutture sanitarie nelle prossime settimane, tutto sarà in sicurezza anti Covid. Non bisogna avere paura”. Per il governatore del Lazio sono indispensabili in questo momento “responsabilità e coraggio” e assicura “recupereremo i ritardi, torneremo a correre anche sugli screening”.(Rer)